Сбой в работе системы климат-контроля привел к остановке колеса обозрения "Солнце Москвы"

Колесо было докручено автоматически в течение 10 минут для высадки людей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ приостановило работу из-за сбоя в работе системы климат-контроля. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"Приостановка аттракциона связана с проведением регламентных работ. В связи с повышением температуры воздуха система климат-контроля в кабинах показала некорректные значения. В связи с этим техническая служба колеса обозрения согласно регламенту эксплуатации приняла решение временно приостановить работу аттракциона. Колесо было докручено автоматически в течение 10 минут для высадки гостей", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что аттракцион продолжит работу, как только работы завершатся.