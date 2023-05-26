Почти 5 тыс. призеров конкурса "Талант НТО" смогут получить дополнительные баллы на ЕГЭ

Результаты конкурса учитываются при поступлении, в частности, в НИУ ВШЭ, СПбГУ, Университет ИТМО, МИСИС, МАИ, ДВФУ и Томский госуниверситет

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Организаторы конкурса цифровых портфолио "Талант Национальной технологической олимпиады" ("Талант НТО") объявили победителями и призерами 4 795 школьников. Все они могут получить до 10 дополнительных баллов на ЕГЭ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), организующего состязания.

В основе конкурса - оценка "цифрового следа" пользователей платформы "Талант" Кружкового движения НТИ. В течение года или нескольких лет школьники загружали свои достижения в различных соревнованиях и проектах Кружкового движения НТИ и его партнеров - всего учитывались более 1 200 мероприятий.

"Чем больше достижений предоставил школьник, тем больше он получил конкурсных баллов, подтверждая владение одной или несколькими компетенциями. Заявки на конкурс "Талант НТО" в этом году подали 22 330 уникальных пользователей платформы из всех регионов России. <…> [В качестве абитуриентов победители и призеры конкурса] смогут предъявить дипломы конкурса при поступлении в российские университеты и получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в рамках учета индивидуальных достижений", - сообщили в организации.

В этом году достижения участников оценивались в 10 направлениях компетенций, в том числе - робототехнике, ИИ, информационной безопасности, электронике и других. Результаты конкурса учитываются при поступлении в такие вузы-партнеры проекта как НИУ ВШЭ, СПбГУ, Университет ИТМО, МИСИС, МАИ, ДВФУ Томский госуниверситет, и другие университеты.

Лидерами среди победителей и призеров конкурса в этом году стали представители Москвы (722 человека), Московской области (600), Санкт-Петербурга (502) и Новосибирской области (452), уточнил первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, выразив надежду, что дополнительные баллы придадут уверенности абитуриентам при поступлении в вузы.

Растущий интерес

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова указала на рост интереса к конкурсу российских школьников.

"По сравнению с прошлым годом число его участников выросло в полтора раза <…>. С каждым годом все больше школьников стремятся получать новые знания и компетенции, участвуя в различных олимпиадах, инженерных соревнованиях, технологических конкурсах, проектных школах, и, конечно, попасть в лучшие университеты страны. И конкурс "Талант НТО" - один из самых надежных помощников абитуриентов в этом", - приводит пресс-служба слова Петровой.

Количество компетенций, которые оцениваются организаторами конкурса, ежегодно увеличивается. При этом созданные на платформе портфолио пользователи используют для формирования команд на соревнованиях, отметил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь НТО Дмитрий Земцов.

Конкурс "Талант НТО" является частью Национальной технологической олимпиады, которая входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей" и проводится при координации Минобрнауки. Он проводится с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 58 тыс. человек, более 16 тыс. вошли в число победителей и призеров.