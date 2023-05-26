Радионова: экологический кодекс сформирует единую идеологию в вопросах охраны природы

Глава Росприроднадзора считает, что систематизация этих вопросов необходима для РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Экологический кодекс позволит поставить вопросы природоохранного законодательства в определенные рамки, обозначит идеологию. Систематизация этих вопросов необходима для РФ, сообщила в пятницу глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Конечно, настало время, когда экологическое законодательство России надо сводить в какую-то одну крепкую руку и в один обязывающий или рамочный документ. <…> Моя мечта - экологический кодекс. <…> Очень призываю всех законодателей, посмотрите, пожалуйста, нам такой документ очень нужен: рамочный, обязывающий, хотя бы идеологию в части экологии обозначающий", - сказала Радионова, выступая на Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге.

Ранее Радионова отмечала, что экологический кодекс также позволит избежать создания законов в сфере экологии, которые не соответствуют общему вектору развития страны в этой сфере.

Глава Росприроднадзора также сообщила, что ведомство в этому году оценит опасность 572 объектов техногенного, хозбытового, или смешанного характера, где скапливались отходы на протяжении порядка 70 лет. В прошлом году было изучено 192 объекта.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия".