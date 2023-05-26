26 мая, 11:05

Движение на Кольцевой линии метро Москвы восстановили после инцидента с пассажиром

Движение ранее было прервано из-за человека на путях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Движение поездов и его интервалы на Кольцевой линии московского метрополитена восстановлены и введены в график после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее на метрокольце были временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на путях. Затем движение поездов по данному маршруту было прервано на некоторое время, пассажирам предлагалось пользоваться другими линиями столичной подземки и наземным транспортом. 

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