Движение на Кольцевой линии метро Москвы восстановили после инцидента с пассажиром

Движение ранее было прервано из-за человека на путях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Движение поездов и его интервалы на Кольцевой линии московского метрополитена восстановлены и введены в график после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в публикации.

Ранее на метрокольце были временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на путях. Затем движение поездов по данному маршруту было прервано на некоторое время, пассажирам предлагалось пользоваться другими линиями столичной подземки и наземным транспортом.