Интервалы движения поездов на МЦК в вечерние часы с 28 мая увеличат до 8-16 мин

Такая мера вводится в связи с проведением работ по развитию инфраструктуры для МЦД-3 на станции Москва-Товарная-Октябрьская

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Интервал движения поездов на московском центральном кольце (МЦК) будет увеличен в вечерние часы в связи с развитием инфраструктуры для МЦД-3 с 28 мая. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Интервал движения поездов МЦК будет увеличен в вечерние часы с 28 мая по 30 июня в связи с проведением работ по развитию инфраструктуры для МЦД-3 на станции Москва-Товарная-Октябрьская, которая является стыковой с Московской железной дорогой. На период работ некоторые пассажирские поезда, следующие через Москву транзитом, с Ленинградского на Казанское радиальное направление и наоборот, будут пропускаться по альтернативному маршруту. Это отразится на интервале движения поездов МЦК, а также расписании некоторых поездов Рижского, Курского и Павелецкого направлений МЖД", - сообщили в пресс-службе.

Так, с 28 мая по 1 июля на МЦК частично изменится расписание поездов во внепиковые часы, что отразится на интервале движения: в будни интервал будет частично увеличен с 20:20 до 00:02 от 8 до 16 мин, в выходные интервал будет увеличен с 20:20 до 23:58 от 8 до 16 мин, в часы пик интервал движения не изменится и составит 4 мин.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам", - заключили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года.