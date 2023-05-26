Около 10 млрд экологических платежей поступили в бюджеты всех уровней в 2023 году

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, с 1 сентября заработает новый вид регулирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Около 10 млрд штрафов за эконарушения поступили в региональные и федеральный бюджеты с начала текущего года. Об этом в пятницу сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, выступая на Невском международном экологическом конгрессе.

"С начала года в региональные бюджеты уже поступило 9 млрд рублей "окрашенных" платежей. В федеральный - свыше 1 млрд", - подчеркнул Козлов.

Министр также отметил, что с 1 сентября заработает новое регулирование - "загрязнитель платит". "Собственники опасных производственных объектов будут обязаны ликвидировать и консервировать их после окончания эксплуатации", - объяснил Козлов.

Он также рассказал, что началась масштабная инвентаризация почти 2 тыс. мест, где складированы различные отходы. "Заявки подали регионы, состояние объектов оценивают Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Это нужно, чтобы расставить приоритеты в ликвидации. Убирать будем за счет "окрашенных" экологических платежей", - подытожил министр.

Ранее Минприроды сообщало, что за 2022 год в федеральный бюджет поступило 7,6 млрд экологических платежей. Механизм "окрашивания"средств, поступающих в региональные бюджеты, заработал с 1 сентября 2022 года. Это значит, что административные штрафы, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и по искам о возмещении вреда будут направляться только на природоохранные мероприятия региона.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". Событие соберет только в очном формате 900 делегатов. Участие в мероприятии подтвердили представители более чем 40 стран.