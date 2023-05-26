На Кубани восстановили движение на подъезде к временной дороге на трассе "Кавказ"

В работах было задействовано до 30 рабочих и 7 единиц техники

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Дорожники восстановили движение на участке временной подъездной дороги к переправе через реку Фарс, которое было прекращено накануне после размыва паводком и обрушения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Черноморье" в пятницу.

"Чуть больше суток понадобилось федеральным дорожникам, чтобы полностью восстановить размытую паводком временную подъездную дорогу к переправе через реку Фарс. В настоящее время движение восстановлено и осуществляется в прежнем режиме. В восстановительных работах было занято до 30 рабочих и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.

Временная автодорога к переправе через реку Фарс в Мостовском районе Краснодарского края на участке федеральной трассы Р-217 "Кавказ", подъезд к Майкопу была подтоплена и частично обрушилась рано утром в четверг. Движение было приостановлено, велись восстановительные работы.