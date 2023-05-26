В АИРР назвали регионы-лидеры рейтинга медиаактивности в инновациях

В число лидеров попали Москва, Нижегородская область, Крым, Севастополь и Чукотка

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Город Москва, Нижегородская область, Республика Крым, город Севастополь и Чукотский автономный округ по итогам апреля вошли в число лидеров рейтинга медиаактивности регионов в сфере инноваций, инвестиций и PR-мероприятий, который ежемесячно составляет Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Рейтинг опубликован на сайте АИРР.

Регионы в рейтинге разделены на пять групп по численности экономически активного населения. В самой крупной группе (более 2 млн человек экономически активного населения) лидерство сохранила Москва, на втором месте расположилась Республика Татарстан, а на третьем - Свердловская область. Вторую группу (с экономически активным населением 1-2 млн) возглавила Нижегородская область, поднявшись на три позиции по сравнению с мартовским рейтингом, второе место заняла Новосибирская область, а третье - Красноярский край.

Республика Крым стала лидером третьей группы регионов, где проживают от 0,5 до 1 млн экономически активного населения. Калининградская область заняла второе место, а на третьем расположилась Ивановская область.

Лучшим регионом в четвертой группе (с экономически активным населением 100-500 тыс. человек) стал город Севастополь, на втором месте - Ямало-Ненецкий автономный округ, а на третьем - Камчатский край, на пять позиций улучшивший свой результат по сравнению с итогами марта. Первое место среди самых маленьких по численности экономически активного населения субъектов (менее 100 тыс.) занял Чукотский автономный округ.

Как отметил директор АИРР Иван Федотов, чьи слова приводит пресс-служба, тенденция к росту активности российских регионов в СМИ в последние годы продолжает укрепляться. "Это связано с увеличением количества стартапов, инкубаторов и акселераторов, а также с активной федеральной и региональной поддержкой инновационных проектов", - пояснил Федотов.

Ассоциация инновационных регионов России ежемесячно формирует рейтинги РФ по доступности кадров для инновационной экономики и медиаактивности регионов в сфере инноваций и инвестиций, что позволяет анализировать позиции любого региона в динамике.