Российского биолога Александра Панчина не пустили в Молдавию

Пограничная служба объяснила отказ во въезде отсутствием основания для поездки в страну

КИШИНЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Пограничная служба Молдавии объяснила отказ во въезде биологу и популяризатору науки Александру Панчину отсутствием основания для поездки в страну.

"За последние сутки было отказано во въезде в Республику Молдова 43 иностранным гражданам на том основании, что они не соответствуют условиям для получения разрешения на пересечение государственной границы. Лица не смогли обосновать цель своей поездки в Республику Молдова", - заявила в ответ на запрос корреспондента ТАСС пресс-секретарь Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. По ее словам, в соответствии с юридическими процедурами все лица, которым было отказано во въезде, вернулись в страну своего происхождения.

Сам Панчин сообщил, что планировал прочитать несколько лекций в Кишиневе. "Мы летели в Кишинев из Черногории с пересадкой. А теперь придется без сна лететь в Турцию... Увы, боюсь, что второй раз в Кишинев я ехать не решусь...", - написал Панчин в своем Telegram-канале.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским артистам, политологам, ученым, общественным деятелям и журналистам. Отказ объясняли ставшей стандартной для Пограничной службы Молдавии формулировкой: не смогли обосновать цель поездки. Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать риски при поездках в Молдавию, связанные с дискриминационным отношением местных властей.