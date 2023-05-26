ВОЗ рекомендовала странам выращивать продовольственные культуры вместо табака

В числе лидеров табачной индустрии во всемирной организации назвали Зимбабве, Малави и Мозамбик

ЖЕНЕВА, 26 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в преддверии отмечаемого 31 мая Всемирного дня без табака порекомендовала странам отказаться от финансирования табачной индустрии и перейти на выращивание продовольственных культур.

В опубликованном в пятницу на сайте организации документе отмечается, что "табак выращивается более чем в 124 государствах на 3,2 млн гектаров плодородных земель, которые можно было бы использовать для сельскохозяйственной продукции". "Рекордные 349 млн человек сталкиваются с острой нехваткой продовольствия", - говорится в исследовании.

Эксперты обращают внимание на то, что с 2005 года по 2020 год на фоне превалирующей в мире тенденции сокращения площадей для выращивания табака в Африке такие территории увеличились на 19,8%. В последние десятилетия транснациональные корпорации переместили производство табачного листа в страны с низким уровнем дохода. В числе лидеров табачной индустрии авторы документа называют Зимбабве, Малави и Мозамбик.

Ранее представители ООН спрогнозировали, что в 2023 году более 48 млн жителей стран Западной и Центральной Африки будут испытывать острый недостаток продовольствия. По данным Всемирной продовольственной программы, в наиболее сложной ситуации с обеспечением продуктами питания оказались Мали, Буркина-Фасо и Нигерия.