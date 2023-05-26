Зеленский ответил на петицию от граждан о регистрации однополых партнерств

К концу апреля петиция набрала 25 тыс. голосов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу ответил на электронную петицию с просьбой поддержать введение однополых партнерств в стране, попросив спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть затронутые в обращении вопросы.

К концу апреля петиция набрала 25 тыс. голосов поддержки, которые необходимы для того, чтобы ее рассмотрели власти Украины. Авторы обращения просили Зеленского "публично поддержать введение однополых партнерств на Украине и законопроект "Об институте регистрируемых партнерств", который вводит партнерства для однополых и разнополых пар.

В ответе на петицию, опубликованном на сайте Зеленского, украинский лидер обратил внимание на то, что в соответствии с конституцией страны брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины, а в условиях чрезвычайного или военного положения, которое действует в настоящие время на Украине, основной закон изменить нельзя. Зеленский отметил, что Минюст Украины работает над законодательным введением института гражданского партнерства, а на рассмотрении одного из комитетов Рады находится законопроект об институте регистрируемых партнерств.

"Я обратился к председателю Верховной рады Украины с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос. <...> С аналогичным письмом я обратился к премьер-министру Украины. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформируют Верховная рада Украины и кабинет министров Украины", - говорится в ответе Зеленского.

Петиция с просьбой поддержать введение однополых партнерств на Украине была обнародована 28 марта. В тексте обращения говорится, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных. Авторы ссылаются на данные социологического опроса National Democratic Institute и Киевского международного института социологии, согласно которым 56% украинцев поддерживают введение гражданских партнерств для ЛГБТ и только 24% выступают против.

В обращении также указывается, что ранее президентом в ответ на аналогичную петицию "Легализация однополых браков" уже давалось распоряжение правительству рассмотреть вопрос создания института зарегистрированного гражданского партнерства, однако "надлежащих и достаточных действий правительство до сих пор не совершило".