"Единая Россия" и Минспорт проведут всероссийский спортивный марафон

Он пройдет с 1 июня по 12 августа

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Всероссийский спортивный марафон, организованный партией "Единая Россия" при поддержке Минспорта РФ, пройдет с 1 июня по 12 августа. Об этом в пятницу на заседании оргкомитета марафона сообщил его председатель, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александр Карелин.

В рамках марафона "Сила России" пройдут спортивные мероприятия с участием знаменитых спортсменов. Тренировки и лекции также будут доступны онлайн. Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru.

"Название марафона "Сила России", который пройдет с 1 июня по 12 августа, очень жизнеутверждающее, в нем заложена пропаганда здорового образа жизни, правильных традиций и ценностей. Наше министерство спорта поможет региональным исполкомам "Единой России" выйти на маститых, титулованных отечественных спортсменов. По итогам всех мероприятий мы в сентябре проведем большую лотерею и разыграем призы", - сказал Карелин.

Как отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, иногда нужна поддержка друзей, чтобы заняться спортом. "В данном случае таким другом готова стать партия "Единая Россия" вместе с известными олимпийским чемпионами, российскими спортсменами. Мы готовы помочь людям заниматься бесплатно спортом целое лето", - добавила Занко.

По ее словам, инициативу проведения марафона поддержали более 1 тыс. некоммерческих организаций, в их число вошли Всероссийская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта России, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, Молодая гвардия "Единой России", "Юнармия".

Статс-секретарь - замминистра спорта РФ Андрей Федоров заявил, что ведомство придает этому проекту крайне важное значение. "Особую значимость марафону придает внимание организаторов к развитию детей и молодежи - членов семей наших военнослужащих и мобилизованных, которые находятся в зоне спецоперации. Это важнейшее направление, поскольку мы пониманием, что окружение этих лиц, этих семей государственной заботой - важнейшая задача, которая стоит перед всеми органами государственной власти, организациями и общественными структурами", - сказал Федоров. По его словам, для проведения марафона будут использованы более 2,5 тыс. площадок ГТО.