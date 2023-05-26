В Запорожской области в 2023 году отремонтируют 22 объекта здравоохранения

Медицинские учреждения отремонтируют не только в Мелитополе, но и в населенных пунктах Веселое, Токмак, Днепрорудное и Бердянск

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Запорожской области до конца 2023 года отремонтируют 22 объекта здравоохранения, включая часть зданий Мелитопольской областной больницы. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Борис Александров.

"В этом году у нас будет отремонтировано и введено в строй достаточно большое количество медицинских объектов - это 7 капитальных ремонтов и 15 текущих ремонтов зданий и сооружений практически по всей области. В первую очередь мы говорим о капитальном ремонте зданий терапевтического комплекса в Мелитопольской областной больнице, который мы планируем ввести в строй до конца года", - сказал Александров.

Он уточнил, что медицинские учреждения отремонтируют не только в Мелитополе, но и в населенных пунктах Веселое, Токмак, Днепрорудное и Бердянск. "Это как объекты здравоохранения, так и санаторно-курортного лечения, которые по мере ремонта будут сразу вводить в эксплуатацию, и там сразу начнется оздоровление и санаторно-курортное обслуживание населения Запорожской области", - добавил министр.