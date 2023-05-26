Путин предложил объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда

Президент считает, что такое пятилетие следует "наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил объявить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда.

"Я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу - объявить в России Пятилетие созидательного предпринимательского труда", - сказал глава государства в пятницу на встрече с членами "Деловой России".

По словам Путина, такое пятилетие следует "наполнить не какими-то официальными или квазиофициальными, протокольными мероприятиями, а именно конкретной, предметной работой".

На взгляд президента, во время пятилетия нужно заняться "улучшением делового и инвестиционного климата". "Эта работа ведется, но ее нужно продолжать", - указал он. Также глава государства считает необходимым отнести к числу приоритетов на Пятилетие созидательного предпринимательского труда "рост эффективности и модернизацию отраслей экономики, кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, взаимодействие с регионами и муниципалитетами". "Ждем здесь и содержательных предложений от "Деловой России", РСПП, "Опоры России" и других бизнес-объединений", - заверил Путин.