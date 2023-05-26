КС РФ: дети в делах об их вовлечении в преступление всегда считаются потерпевшими

Согласно постановлению суда, предоставление им статуса свидетеля в таких делах нарушает права несовершеннолетних на отстаивание их интересов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Несовершеннолетние дети и подростки должны считаться потерпевшими в делах об их вовлечении в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), вне зависимости от того, каким образом подтолкнули их к незаконным поступкам. Предоставление им статуса свидетеля вместо статуса потерпевшего в таких делах нарушает права несовершеннолетних на отстаивание их интересов, говорится в постановлении Конституционного суда России принятом в ответ на жалобу девушки, признанной виновной в незаконном обороте наркотиков.

"По смыслу положений статьи 150 УК РФ и статьи 42 УПК РФ, лицо подлежит признанию потерпевшим по уголовному делу о его вовлечении в совершение преступления в период несовершеннолетия, <…> независимо от способа такого вовлечения и от последующего достижения совершеннолетия", - следует из опубликованного в пятницу постановления КС РФ.

Жалоба несовершеннолетней и ее матери

Поводом для проверки конституционности ряда статей уголовного законодательства стала жалоба Марии Золотаревой и ее матери.

В феврале 2020 года в отношении несовершеннолетней москвички Золотаревой было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. По материалам дела, она приобрела 44 свертка с наркотиками и попыталась сбыть их через тайники-закладки. Девушку осудили к трем годам лишения свободы, приняв во внимание несовершеннолетний возраст и ее раскаяние в содеянном.

Фигурантом дела стал общавшийся с Золотаревой совершеннолетний гражданин Б. Против него было возбуждено дело по статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления) в связи с оказанием им влияния на Золотареву. При этом сама девушка в рамках этого дела против гражданина Б. была признана только свидетелем, статус потерпевшей ей дан не был.

Позже против гражданина Б. было возбуждено другое дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). По делу же о вовлечении в совершение преступления Золотаревой гражданин Б. был оправдан. Следователи, а потом судьи не увидели в его действиях угроз в адрес несовершеннолетней девушки и решили, что в этом деле она может быть только свидетелем.

Золотарева и ее мать оспаривали это решение, но во всех инстанциях получили отказы. Семья не согласилась с этими решениями и обратилась с жалобой в КС РФ, указывая на то, что без статуса потерпевшей у девушки нет возможности отстоять свои права в деле против гражданина Б., который как минимум помог девушке установить приложения для выхода к нелегальным маркетплейсам наркотиков.

Золотарева и ее мать сочли, что такой подход судов и следователей к трактовке законодательства не гарантировал несовершеннолетней девушке права на отстаивание своих интересов и получение компенсации в деле о ее вовлечении в совершение преступления.

Решение КС РФ

Сами по себе оспоренные положения уголовного законодательства не противоречат Конституции, но только при условии их должного толкования. Как отметил КС РФ, законы должны в приоритетном порядке гарантировать несовершеннолетним защиту достоинства личности, права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность.

По смыслу статьи 150 УК РФ, несовершеннолетний, вовлекаемый в совершение преступления любым способом, автоматически считается жертвой преступного посягательства со стороны взрослого.

Если дело по этой статье возбуждается, то несовершеннолетний должен получать статус потерпевшего независимо от того, каким способом он мог быть вовлечен в совершение преступления. Статус свидетеля не может компенсировать отказ в признании его потерпевшим, поскольку лишает несовершеннолетнего подростка возможности отстоять свои права и доказать факты его подталкивания к совершению преступления со стороны взрослого.

Прямой пересмотр дела в связи с решением КС РФ в деле Золотаревой тем не менее невозможен, так как в отношении гражданина Б. уже вынесен оправдательный приговор. Мария Золотарева вправе требовать пересмотра дела, в котором не было обеспечено ее участие в качестве потерпевшей, на основании положений уголовно-процессуального законодательства, с тем чтобы дело было рассмотрено заново с учетом ее интересов и прав.