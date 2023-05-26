Центры занятости с начала года трудоустроили 5 тыс. жителей Запорожья

За содействием в трудоустройстве в центры занятости обратились 7 855 человек, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Центры занятости населения с начала года помогли трудоустроиться более 5 тыс. жителям Запорожской области, сообщили в пятницу журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"На заседании обсудили ситуацию на рынке труда в Запорожской области. Сейчас в этом регионе действует 15 центров занятости населения. С начала года за содействием в трудоустройстве в центры занятости обратились 7 855 человек, трудоустроены 5 019 граждан", - говорится в сообщении.

Всего в России, по словам Голиковой, за неделю численность зарегистрированных безработных в центрах занятости снизилась на 5,5 тыс. и составляет 518 тыс. человек. Это на 46 тыс. меньше, чем в начале года. База портала "Работа России" составляет 1,7 млн предложений о работе для соискателей.