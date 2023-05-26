Селин Дион отменила концерты вплоть до апреля 2024 года из-за состояния здоровья

Предыдущий концерт певицы состоялся в марте 2020 года в США

ПАРИЖ, 26 мая. /ТАСС/. Певица Селин Дион отменила концерты, которые были запланированы в Европе вплоть до апреля 2024 года, из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила в пятницу радиостанция France Info.

"Я старалась найти силы для выступлений, но гастроли могут стать для меня слишком тяжелой задачей. Будет лучше, если мы их отложим до того момента, когда я смогу выйти на сцену", - приводит радиостанция слова Дион.

По данным France Info, отмена "около 40 концертов", связана с необходимостью пройти курс лечения. Ближайшее выступление певицы планировалось 1 сентября в Париже.

В декабре 2022 года она уже отменила концерты, которые были намечены вплоть до июля 2023 года.

Предыдущий концерт Дион состоялся в марте 2020 года в США. Последующие выступления были отменены из-за пандемии коронавируса.

Карьера Селин Дион

За время своей музыкальной карьеры Дион выпустила почти полсотни альбомов, в том числе 26 студийных, 7 концертных и 14 сборников, а также не менее 130 синглов. Шестнадцать из альбомов вышли на ее родном - французском.

Дебютный альбом певицы, родившейся 30 марта 1968 года в канадской провинции Квебек в семье музыкантов, вышел в свет, когда ей было всего тринадцать лет. Он включал песни только на французском. Ее первый англоязычный диск появился в 1990 году. В триумфе вокалистки особую роль сыграл альбом с песней из кинофильма "Титаник" (Titanic, 1997 год), который разошелся тиражом в 30 млн экземпляров.

В 2016 году ее альбом Encore un soir стал во Франции бестселлером спустя всего неделю после появления на рынке. Название диска - дань памяти покойному мужу и бессменному импресарио певицы Рене Анжелилю, скончавшемуся после тяжелой болезни.

Сведения по поводу общего тиража записей певицы разнятся. Как отметили в ее фан-клубе, в прошлом десятилетии на церемонии в Монако Дион была вручена почетная награда Международной федерации грамзаписи. По данным этой организации, в мире продано более 230 млн экземпляров альбомов Дион.

Рекордные тиражи обеспечили ей абсолютное первенство среди вокалисток. У вокалистов пока не побит рекорд Элвиса Пресли (1935-1977), чьи записи разошлись тиражом в общей сложности более 1 млрд экземпляров.

В одном из сезонов американского телешоу American Idol Дион исполнила в виртуальном дуэте с Пресли песню If I can dream из его репертуара. В числе артистов, оказавших на нее большое влияние, канадская певица называла также классиков французской песни Эдит Пиаф и Шарля Азнавура, а также американскую вокалистку Барбру Стрейзанд.