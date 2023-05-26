В ФРГ начали расследование против Роджера Уотерса из-за похожей на нацистскую форму одежды

По данным газеты Der Tagesspiegel, на прошлой неделе музыкант предстал перед зрителями в одежде, напоминающей нацистскую форму, на руке у него была красная повязка

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Полиция Берлина начала расследование в отношении одного из основателей британской группы Pink Floyd Роджера Уотерса по подозрению в разжигании ненависти, в частности ношении одежды, похожей на нацистскую форму, на концерте в столице ФРГ. Об этом пятницу сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

По ее информации, на прошлой неделе, выступая в Берлине, музыкант предстал перед зрителями в одежде, напоминающей нацистскую форму. На руке у него была красная повязка. В заключение, как пишет издание, Уотерс выстрелил в толпу из макета винтовки. По мнению берлинской полиции, такой образ "был использован для прославления правления национал-социалистов".

Однако, как уточняет издание, следует учитывать контекст. В соответствующей сцене Уотерс ссылается на художественный фильм режиссера Алана Паркера по сценарию музыканта, основанный на одноименном альбоме группы Pink Floyd 1979 года. Главный герой фильма - Пинк - перед выступлением принимает наркотики и в его больном воображении концерт становится нацистским митингом, а он сам - фюрером. Очевидно, как отмечает газета, Уотерс играл эту роль, когда исполнял песню "Стена" во время концерта в Берлине.

Музыканта подвергают резкой критике за его турне по Германии. Уотерса среди прочего обвиняют в публичном выражении антисемитских взглядов. Кроме того, критике подверглась его позиция касательно нынешних событий на Украине. Власти Мюнхена даже рассматривали вариант отмены концерта 79-летнего музыканта 21 мая. Однако по юридическим причинам договор с организатором нельзя было расторгнуть в чрезвычайном порядке.

В феврале правительство федеральной земли Гессен объявило о желании отменить концерт Уотерса во Франкфурте-на Майне, намеченный на 28 мая. Однако выступление музыканта должно состояться.