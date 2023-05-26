В Рособрнадзоре сообщили об отсутствии сбоев на первых экзаменах основного периода ЕГЭ

На участие в экзаменах было зарегистрировано около 150 тыс. человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по географии, химии и литературе, с которых начался основной период, прошли в штатном режиме без нарушений. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Рособрнадзора.

"Экзамены по химии, литературе и географии, с которых 26 мая начался основной период ЕГЭ 2023 года, прошли в штатном режиме без нарушений и сбоев. На участие в экзаменах было зарегистрировано около 150 тыс. человек", - говорится в сообщении.

На сдачу ЕГЭ по химии в этот день заявились более 79 тыс. участников, в том числе более 77 тыс. выпускников текущего года. Для организации экзамена было задействовано 2 588 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). На ЕГЭ по литературе зарегистрировались более 51 тыс. человек, в том числе почти 49 тыс. выпускников текущего года. Экзамен прошел в 2 413 ППЭ. На ЕГЭ по географии - около 20 тыс. участников, в том числе более 19 тыс. выпускников текущего года. Экзамен проходил в 2 050 ППЭ. Порядок в пунктах проведения ЕГЭ и на прилегающих к ним территориях обеспечивался сотрудниками органов внутренних дел. Мониторинг хода ЕГЭ вели общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Результаты участники экзаменов узнают не позднее 13 июня, добавили в ведомстве.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что всего экзамен в этом году сдадут 700 тыс. человек, из них около 620 тыс. - выпускники текущего года.