Мезенцев заявил, что академии наук РФ и Белоруссии уделяют особое внимание защите истории

Госсекретарь Союзного государства отметил, что в текущей ситуации очень важно объяснять, почему России приходится идти на жесткие меры, защищая право жить "по наказу народа, а не по наказу Вашингтона и Брюсселя"

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Защита исторической правды занимает особое место в совместной повестке Российской академии наук и Национальной академии наук (НАН) Белоруссии. Об этом в пятницу в Минске перед началом совместного заседания президиумов академий заявил журналистам госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"У нас специально этот вопрос о защите исторической правды на сегодняшней повестке дня. Это особенно знаково почему? Потому что, казалось бы, надо говорить о микроэлектронике <...>, но очень важно говорить о вещах неспешных, но которые остаются с нами и должны оставаться со всеми будущими поколениями", - сказал он.

Мезенцев пояснил, что в текущей ситуации очень важно объяснять, почему России приходится преодолевать то давление Запада и идти на жесткие меры, защищая право жить "по наказу народа, а не по наказу Вашингтона и Брюсселя".

Госсекретарь СГ отметил усилия Белоруссии для сохранения исторической памяти. "Беларусь чтит свою историю, умело представляет ее обществу, доказывает свои истоки и свои традиции защищает. Отдельно мы по этому поводу будем говорить, но здесь мы нацелены на партнерскую работу, у нас есть на это средства, в том числе факсимильных изданий выдающихся ученых Белоруссии", - добавил он.

Председатель президиума НАН Владимир Гусаков в ходе заседания также особо выделил вопрос сохранения исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. "Мы будем обсуждать совместные действия по предотвращению фальсификации истории Великой Отечественной войны. Будем вырабатывать нашу общую позицию. Наметим целый ряд мероприятий по этой тематике - конференций, круглых столов, будем готовить издания, проводить совместные исследования, поскольку это общая трагедия", - сказал он.