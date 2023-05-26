26 мая, 13:19,
обновлено 26 мая, 13:29

С 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов

© МВД России

Как сообщили в МВД, заявление может быть подано в территориальный орган ведомства, через МФЦ, либо направлено через "Госуслуги"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возобновлен с 1 июня. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", - сказала она. Волк добавила, что заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен 2 февраля. Приостановка была связана с высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем "Микрон" нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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