В Петербурге открылся благотворительный фестиваль "Чужих детей не бывает"

Участие в нем примут 17 благотворительных фондов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Благотворительный фестиваль "Чужих детей не бывает", приуроченный ко Дню защиты детей, открылся на территории "Севкабель Порт" в Петербурге. Участие в нем примут 17 благотворительных фондов, сообщила в пятницу ТАСС пиар-менеджер пространства Евгения Шкловер.

"Основная задача фестиваля - объединить фонды, которые существуют в городе и помогают детям, у них нет возможности сталкиваться с широкой аудиторией, а здесь они могут заявить о себе громко, познакомиться и придумать совместные проекты. В этом году у нас стало больше фондов-участников, мы учли опыт предыдущего года и сделали все еще более красиво", - сказала она, добавив, что участие примут 17 благотворительных фондов, это больше в два раза, чем в прошлом году.

По словам Шкловер, фестиваль будет проходить с 26 мая по 4 июня, в нем примут участие известные благотворительные фонды - добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", фонд поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом", фонд помощи детям с редкими заболеваниями "Алеша" и другие.

В программе мероприятий тренировки, мастер-классы, выступления детей со своими наставниками из "Упсала-цирк" и театр-цирка "Монгольфьери", лекции, распродажи, фотовыставка о работе волонтеров. Завершится программа ярмаркой, где организации смогут продать свою сувенирную продукцию. Все вырученные средства с фестиваля будут направлены в благотворительные фонды.