Летом в парках Москвы состоятся Латиноамериканский и Тайский фестивали

Мероприятия пройдут в июле и августе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Латиноамериканский фестиваль пройдет в Москве 21-23 июля, а мероприятия Тайского фестиваля запланированы на 4-6 августа. Об этом сообщил ТАСС в пятницу замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Вячеслав Мануйлов.

"У нас в этом году планируется проведение Латиноамериканского фестиваля - со странами Латинской Америки - и Тайского фестиваля. <…> Латиноамериканский фестиваль предполагается с 21 по 23 июля, а Тайский - с 4 по 6 августа. <…> Они (организаторы - прим. ТАСС) выбирают локации в различных парках", - сказал Мануйлов.

Накануне руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин на II Евразийском экономическом форуме выразил надежду от имени столичных властей, что Индонезийский фестиваль, который в 2020 году был перенесен из-за пандемии, состоится в этом году. "Обычно он проходил в августе. [Состоится ли фестиваль в этом году] - зависит от посольства [Индонезии], мы ждем от них предложений и готовы поддерживать всячески", - добавил Мануйлов.