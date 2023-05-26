26 мая, 13:42

СМИ: в ФРГ от Tesla потребовали прояснить ситуацию с масштабной утечкой личных данных

Речь идет о домашних адресах и телефонных номерах более 100 тыс. сотрудников, информации об их зарплатах, а также о банковских реквизитах клиентов

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall потребовал от руководства американского автопроизводителя Tesla, один из заводов которого находится в федеральной земле Бранденбург, проинформировать сотрудников о возможных нарушениях закона о защите персональных данных после масштабной утечки. Об этом в пятницу сообщила газета Handelsblatt.

По словам представителя профсоюза Дирка Шульце, из обнародованных данных становится "очевидно, что личные данные сотрудников компании неправомерно используются".

В четверг Handelsblatt опубликовала досье с результатами анализа 23 тыс. файлов, содержащих конфиденциальные данные компании, предоставленными информатором в конце 2022 года. Как утверждает инсайдер, многие сотрудники по внутренним каналам имеют беспрепятственный доступ к любым данным, касающимся нынешних и бывших работников Tesla. Речь идет о домашних адресах и телефонных номерах более 100 тыс. сотрудников, информации об их зарплатах, а также о банковских реквизитах клиентов.

По задумке информаторов, благодаря разоблачению общественность сможет узнать о неспособности фирмы должным образом защитить данные клиентов, сотрудников и деловых партнеров. Как подчеркивает Хандельсблат, инсайдеры прибегли к разглашению после того, как проинформировали о нарушениях уполномоченного по защите данных федеральной земли Бранденбург, в которой находится один из заводов фирмы.

После публикации газеты Tesla заявила о "краже данных" и выразила намерение обратиться в суд. Как сообщает агентство Reuters, наблюдательный орган по защите данных в Нидерландах, в юрисдикцию которого попадает дело, заявил в пятницу, что ему известно о возможных нарушениях со стороны компании. В ближайшие недели будет принято решение о том, начнет ли ЕС расследования. Если нарушение будет доказано, Tesla, по оценкам агентства, может быть оштрафована на сумму до 4% от годового объема продаж, что составляет €3,26 млрд. 

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