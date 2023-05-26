26 мая, 13:45

Абрамченко поддержала идею сделать акцию "Убери за собой" регулярной

В Таврическом саду Санкт-Петербурга в честь юбилейного X Невского международного экологического конгресса высадили аллею лип
© Екатерина Андреева/ ТАСС

Зампред правительства РФ считает, что это может помочь сократить количество отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала идею сделать акцию "Убери за собой" регулярной. Как сообщила она в пятницу журналистам в кулуарах Невского международного экологического конгресса, это может помочь сократить количество отходов.

"Конечно, поддерживаю. Вообще, убираться - это правильно. Это очень нужная акция. <…> Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Люди, когда поймут, какое количество отходов мы собираем в своих населенных пунктах, будут по-другому относиться к тому, куда они выбрасывают отходы и что они с ними делают", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, поддерживает ли она инициативу сделать акцию регулярной и ежегодной.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что участники акции формируют новое экологическое мировоззрение, и предложила сделать ее регулярной. "Так много людей вышло сегодня на эту акцию, давайте сделаем ее регулярной, давайте будем очищать наши озера и нашу землю", - подчеркнула она.

Всероссийский экологический субботник "Убери за собой", в котором примут участие 50 субъектов РФ, стартовал в Санкт-Петербурге в рамках Невского международного экологического конгресса.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия". 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация