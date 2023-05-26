Зампред правительства РФ считает, что это может помочь сократить количество отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поддержала идею сделать акцию "Убери за собой" регулярной. Как сообщила она в пятницу журналистам в кулуарах Невского международного экологического конгресса, это может помочь сократить количество отходов.

"Конечно, поддерживаю. Вообще, убираться - это правильно. Это очень нужная акция. <…> Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Люди, когда поймут, какое количество отходов мы собираем в своих населенных пунктах, будут по-другому относиться к тому, куда они выбрасывают отходы и что они с ними делают", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос, поддерживает ли она инициативу сделать акцию регулярной и ежегодной.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что участники акции формируют новое экологическое мировоззрение, и предложила сделать ее регулярной. "Так много людей вышло сегодня на эту акцию, давайте сделаем ее регулярной, давайте будем очищать наши озера и нашу землю", - подчеркнула она.

Всероссийский экологический субботник "Убери за собой", в котором примут участие 50 субъектов РФ, стартовал в Санкт-Петербурге в рамках Невского международного экологического конгресса.

X Невский международный экологический конгресс проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 25-26 мая под лозунгом "Экология: право, а не привилегия".