Сальдо рассказал, что в 2022 году его отравил боевым веществом близкий человек

По словам врио главы Херсонской области, этого человека "купили за очень большие деньги", чтобы он совершил преступление

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, переживший в прошлом году покушение с применением боевого отравляющего вещества, сообщил, что исполнителем был близкий для него человек, которого "купили за очень большие деньги".

В эфире Первого канала он рассказал, что после того, как возглавил ВГА, на него и его знакомых началась охота. На пути их следования устанавливали взрывные устройства, их пытались похитить и, наконец, отравить.

"Кто это сделал, был найден. Человека купили, купили за очень большие деньги. Того, кому я доверял. Один из ближнего круга, - рассказал Сальдо. - Это было именно боевое отравляющее вещество, которое подействовало мгновенно. Налили просто в еду".

По словам врио губернатора региона, после того случая он стал более осмотрительным, сделал свою жизнь более закрытой.

Сальдо 4 августа 2022 года сообщил о своей госпитализации после обследования. Он находился на лечении в токсикологическом отделении в НИИ им. Н. В. Склифосовского в Москве. В Минобороны 20 августа сообщали, что идет расследование по факту применения боевых отравляющих веществ против Сальдо.