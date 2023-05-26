Абрамченко заявила об отсутствии решения по регулированию численности тюленей на Байкале

При этом, по словам вице-премьера, РАН высказалась категорически против внешнего вмешательства в экосистему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Российское правительство пока не приняло решение по регулированию численности байкальских нерп (пресноводных тюленей), которое внес один из губернаторов. Об этом заявила в пятницу заместитель председателя кабмина Виктория Абрамченко на Невском международном экологическом конгрессе.

"Никакого решения на сегодняшний день не сформулировано, никем. Есть мнение Академии наук - категорически нельзя трогать, экосистема сама себя отрегулирует. Есть мнение, что нужно перейти к уровню допустимой добычи нерпы, как было в Советском Союзе, учитывая, что популяция ровно такая же. Есть мнение, что нужно просто мониторингом заниматься. <…> Пока ничего не сформулировано, вчера доклад на мое поручение от головного ведомства, Росрыболовства, зашел в правительство, но он в несогласованном со всеми участниками, включая Сибирское отделение Академии наук, виде", - сказала Абрамченко.

По ее словам, предложение снизить численность нерпы внес один из прибайкальских губернаторов, обосновав это тем, что у нерп из-за высокой численности могут начаться болезни.

При этом российские ученые, которые занимаются озером Байкал и морскими млекопитающими, выступили против увеличения добычи для снижения численности нерп. На данный момент нет научных данных, которые бы позволили ввести механизмы искусственного регулирования численности нерпы, говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах круглого стола, который провел фонд "Озеро Байкал" и Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН).

Ранее Абрамченко поручила до 25 мая проанализировать возможные отрицательные последствия увеличения численности байкальской нерпы и рассмотреть необходимость и механизмы регулирования численности.

О нерпе

В России байкальская нерпа является промысловым видом, однако промышленная добыча ее не ведется с 2007 года, когда комиссия государственной экологической экспертизы рекомендовала введение временного запрета на промысел вида. В последующем промысловая добыча нерпы была запрещена правилами рыболовства для Байкала. Изъятие вида разрешено только при традиционном рыболовстве коренным малочисленным народам, а также в научно-исследовательских целях. В 2023 году разрешено добывать в научных целях 30 нерп в Иркутской области и 300 - в Бурятии. Для КМН разрешено добывать 2,6 тыс. нерп в Бурятии.