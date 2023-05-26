Роспотребнадзор изымает из продажи лапшу Nissin после заявлений о ГМО в ее составе

Газета "Известия" ранее написала, что в ведомство обратилась организация "Общественная потребительская инициатива"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор организовал мониторинг и изъятие из оборота американской лапши быстрого приготовления под брендом Nissin Foods после заявлений о содержании в ней генетически модифицированной сои, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В связи с появлением информации о фактах незаконной продажи в интернет-магазинах американской лапши быстрого приготовления под брендом Nissin Foods, в состав которой входит генно-модифицированная соя, Роспотребнадзором предприняты все необходимые меры по организации непрерывного мониторинга указанной продукции в торговых точках и на маркетплейсах и изъятию ее из оборота", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Известия" написала, что организация "Общественная потребительская инициатива" обратилась в Роспотребнадзор с просьбой запретить продажу американской лапши бренда Nissin по причине содержания в ней генетически модифицированной сои. В Роспотребнадзоре заявили ТАСС, что проверяют информацию.