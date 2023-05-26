Дети до 14 лет смогут проехать на Московской канатной дороге 1 июня бесплатно

В честь Дня защиты детей на площадках перед станциями воздушной трассы также пройдут бесплатные спортивно-развлекательные программы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Проезд на Московской канатной дороге для детей в возрасте до 14 лет будет бесплатным 1 июня. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"На Московской канатной дороге на Воробьевых горах в честь Дня защиты детей на площадках перед станциями воздушной трассы пройдут бесплатные спортивно-развлекательные программы; в течение дня здесь можно будет поучаствовать в занимательных мастер-классах, покататься на роликах и постичь основы катания на скейтборде, попробовать выполнить нормы ГТО и получить призы. И, конечно, в этот день проезд на канатной дороге для детей до 14 лет будет бесплатным", - говорится в сообщении.