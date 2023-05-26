В РПЦ приветствуют освобождение православного литератора Яна Таксюра

По словам главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, киевский журналист благодарен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, руководству страны и всем, кто способствовал его освобождению

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Киевский журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр благодарен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, руководству страны и всем, кто способствовал его освобождению. В Русской православной церкви горячо приветствуют его вывоз в Россию, заявил в пятницу ТАСС глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее стало известно, что литератор доставлен в Россию в результате обмена пленными. По данным Союза православных журналистов (СПЖ) Украины, Таксюр прибыл в РФ на следующий день после того, как ему вынесли приговор по статье о госизмене. Шевченковский суд Киева приговорил писателя к 12 годам лишения свободы, говорилось в сообщении СПЖ.

"Мы горячо приветствуем освобождение, обмен Яна Ильича Таксюра, очень рады этому. Мне удалось кратко с ним сегодня поговорить по телефону. Он, конечно, счастлив, и конечно, благодарен всем, кто помогал этому, всем, кто за него молился. Особое чувство благодарности Ян Ильич испытывает к Святейшему Патриарху, который непосредственным образом обращался к руководству государства по этому поводу, и вообще очень переживал и способствовал этому освобождению", - сказал Легойда.

По его словам, Таксюр благодарен всем остальным, кто способствовал его освобождению. "В том числе ЧВК "Вагнер", уполномоченному по правам человека [в РФ Татьяне] Москальковой и ее аппарату. Это, конечно, очень радостная для нас новость. Ждем Яна Ильича здесь, дома", - добавил глава синодального отдела.

Освобождение Яна Таксюра

Ранее в пятницу протоиерей Андрей Павленко, присутствовавший при обмене, рассказал ТАСС, что Таксюр был вывезен в Россию в рамках обмена после его личного обращения из тюрьмы к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии его освобождению и доставке в РФ и ходатайству об этом представителей Русской православной церкви. В их числе Павленко назвал духовника Оптиной пустыни схиархимандрита Илию (Ноздрина), Легойду и протоиерея Андрея Ткачева. По его словам, на территории России будет организовано медицинское обследование и лечение Таксюра.

Писатель пропал 10 марта прошлого года, позднее стало известно, что он помещен в киевский СИЗО. Его супруга обращалась к международным правозащитным организациям с просьбой посодействовать его освобождению, Таксюр находился в критическом состоянии, но ему отказывали в необходимой помощи. 13 августа Таксюра выпустили под залог в 1,2 млн гривен. Как сообщал СПЖ, в сентябре 2022 года он перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием.

Таксюр неоднократно выступал в украинских СМИ в поддержку канонической УПЦ, а также с критикой действий представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и Константинопольского патриархата. Сам журналист называл уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.