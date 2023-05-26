В Екатеринбурге ввели запрет на посещение лесов и торфяных массивов

Ограничение не будет касаться только тех жителей города, кто должен бывать в лесах по работе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Запрет на посещение лесов и торфяных массивов ввели в Екатеринбурге. Исключение сделано только для граждан, которые должны бывать в лесах по работе, говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города в пятницу.

"Запретить посещение гражданами лесов и торфяных массивов в границах муниципального образования "город Екатеринбург" (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах) и въезд на их территорию личных транспортных средств", - говорится в документе.

Также власти Екатеринбурга запретили разводить открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву и проводить пожароопасные работы на дачах. А в частных домах запрещено применение пиротехники и приготовление еды на мангалах или с помощью открытого огня.

С 24 мая в отдельных районах Свердловской области установилась аномально жаркая погода, сообщили в Уральском гидрометцентре. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. По данным заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Сергея Махнева, по фактам ландшафтных природных пожаров в регионе возбуждено 34 уголовных дела.