В МВД сообщили, что жители Артемовска смогут обратиться в любой отдел ведомства в ДНР

Они могут обратиться лично или по телефону "102"

ДОНЕЦК, 26 мая. /ТАСС/. Жители Артемовска смогут обратиться в любой отдел полиции в Донецкой Народной Республике по вопросам, относящимся к компетенции ведомства, сообщила пресс-служба МВД по ДНР.

"Министерство внутренних дел по Донецкой Народной Республике сообщает, что жители Артемовска по всем вопросам, находящимся в сфере компетенции МВД, имеют полное право лично обращаться в любой ближайший отдел полиции или звонить по телефону "102", - сказано в сообщении.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.