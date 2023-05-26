Фальков: новая система образования укрепит престиж российских дипломов по всему миру

Вопросы их признания будут решаться максимально оперативно, заявил министр науки и высшего образования России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новая система высшего образования будет способствовать укреплению престижа российских дипломов по всему миру, вопросы их признания будут решаться максимально оперативно, заявил в пятницу министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Все вопросы признания российского образования за рубежом продолжат решаться максимально оперативно на основе более 70 действующих межправительственных соглашений и международных конвенций с участием России. Новая, более гибкая, система высшего образования нацелена на повышение качества, что будет способствовать укреплению престижа российских дипломов по всему миру", - сказал он в ходе торжественного вечера, посвященного 170-летию со дня рождения национального героя Республики Куба и стран Латинской Америки Хосе Марти.

По данным главы Минобрнауки, в этом году для стран Центральной, Южной Америки и Карибского бассейна было выделено 837 бюджетных мест, на следующий год планируется выделить более 1,1 тыс. мест.

"Думаю, ситуация, когда качественное образование и большая наука концентрируются только в небольшом количестве государств, является пережитком прошлого и должна быть преодолена на входе формирования современного многополярного мироустройства", - добавил министр.

О новой системе

Президент РФ Владимир Путин 12 мая подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах. В новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы. Для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.