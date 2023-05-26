В Белгороде в сентябре откроют центр арабского языка и культуры

В учреждении будут проходить занятия по арабскому языку, мероприятия по международным отношениям, в том числе с участием арабских студентов

БЕЛГОРОД, 26 мая. /ТАСС/. Центр арабского языка и культуры откроется на базе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") в сентябре. Договоренность была достигнута по итогам форума "Россия и страны арабского мира: перспективы сотрудничества в сфере образования и культуры", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе НИУ "БелГУ".

"Итогом международного форума стала договоренность, предусматривающая многоаспектное, многогранное сотрудничество, в том числе открытие в НИУ "БелГУ" Центра арабского языка и культуры имени Махмуда Дарвиша", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в вузе, открыть Центр арабского языка и культуры планируется к 147-летию НИУ "БелГУ", которое будет отмечаться 26 сентября. В нем будут проводить занятия по арабскому языку, мероприятия по международным отношениям, в том числе с участием арабских студентов.

В пресс-службе отметили, если центр приобретет статус регионального, в него могут приходить все жители Белгородской области, интересующиеся арабским языком и культурой арабских стран. "Наш университет, как и Россия в целом, всегда сотрудничали со странами ШОС, Ближнего Востока и Северной Африки. Сегодня арабское землячество насчитывает 1,5 тыс. студентов из 14 стран, а университет является местом не только для получения образования, но и для общения молодежи из разных стран, для взаимопроникновения культур. Уверена, что конструктивное взаимодействие научно-образовательного сообщества перерастет как в академические, так и научные достижения", - цитирует пресс-служба и.о. ректора НИУ "БелГУ" Евгению Карловскую.

Международная конференция "Россия и страны арабского мира" проходила с 24 по 26 мая при грантовой поддержке Фонда Горчакова, она объединила на площадке НИУ "БелГУ" более 150 представителей зарубежных образовательных организаций и дипломатических миссий, молодых ученых и студентов более чем из 30 арабских стран и РФ. В течение трех дней на полях форума обсуждались вопросы исторического, образовательного, культурного взаимодействия России и стран арабского мира. К студенческой молодежи присоединились представители посольств, Лиги арабских государств, Ассамблеи народов Евразии, Ассоциации иностранных студентов в России, послы доброй воли ООН и ЮНЕСКО, руководители и ведущие ученые университетов Северной Африки и Ближнего Востока.