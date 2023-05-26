В Москве создадут самую высокую в мире каллиграфию по произведениям Пушкина

Арт-перфоманс проведут в рамках всероссийской акции "Библионочь"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Арт-перфоманс с цитатами из произведений поэта А. С. Пушкина проведут на окнах смотровой площадки Panorama360 башни "Федерация" делового центра "Москва-Сити" 27 мая в рамках всероссийской акции "Библионочь". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе площадки.

"Арт-перфоманс с цитатами произведений русского классика будет реализован 27 мая на 6-метровых окнах самой высокой в Европе смотровой площадки Panorama360 башни "Федерация" Московского международного делового центра "Москва-Сити". Молодые художники на протяжении нескольких часов реализуют свою идею на глазах у посетителей всероссийской акции "Библионочь", в рамках которой будет организовано событие. Общая тема акции "Библионочь" в этом году - "Читаем вместе", она призвана показать разнообразие форм чтения литературных произведений", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что арт-перфоманс будет реализован федеральной программой развития уличной культуры и экстрим-спорта "Уличная классика" и творческим объединением "Эффект Графф". Созданный арт-объект будет доступен на смотровой площадке до 10 июня включительно.

"Уже второй год подряд Panorama360 становится одной из площадок всероссийской акции "Библионочь". В прошлом году мы открывали самую высокую в мире библиотеку, в этом - каллиграфию по произведениям А. С. Пушкина. Благодарим организаторов "Библионочи" за доверие и ценим наше сотрудничество. Мы уверены, что созданная на площадке каллиграфия за счет новой и яркой формы подачи классического произведения привлечет к чтению значительное количество молодых людей, которые активно посещают нашу площадку", - процитировали в пресс-службе слова управляющего партнера смотровой площадки Panorama360 Артура Шакаряна.