Гознак заявил о готовности к возобновлению выпуска биометрических загранпаспортов

МВД ранее сообщило, что прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации возобновится с 1 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Гознак готов к возобновлению выпуска биометрических загранпаспортов по новым заявкам, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Гознак подтверждает готовность к возобновлению персонализации заграничных паспортов с электронным носителем информации по новым заявкам", - отметили в организации.

Ранее МВД сообщило, что прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возобновлен с 1 июня.

Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен 2 февраля. Приостановка была связана с высоким спросом на микросхемы, которые встраиваются в бланк загранпаспорта. Тогда Гознак сообщал, что производителю микросхем "Микрон" нужно перенастроить оборудование, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на микросхемы.