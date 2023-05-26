В Подмосковье открыли первую винную ярмарку

Свою продукцию представили 20 отечественных производителей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 20 российских производителей вин представили свою продукцию на первой подмосковной винной ярмарке. Принять участие в дегустации и приобрести понравившуюся продукцию жители и гости Московской области смогут до 4 июня в Красногорске, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"За последние годы в России в разы увеличилось количество наименований российских вин и объемы их производства. В позапрошлом году приняли федеральный закон о проведении винных ярмарок продвижения российских вин. Сегодняшняя ярмарка для региона - пилотный проект. В случае, если этот опыт будет положительным, винные ярмарки будут масштабированы", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что посетители ярмарки смогут узнать о развитии виноделия и винной культуры в России. Свою продукцию представили 20 отечественных производителей. Также в программу включены дегустации, мастер-классы виноделов и сомелье, свыше 200 наименований вина, дегустационные сеты фермерских сыров и мясных деликатесов из дичи.

Отмечается, что винные ярмарки проходят под эгидой Минпромторга России, оператором выступает компания "Городские праздники". Ярмарка в Красногорске будет проходить до 4 июня.