В летних лагерях РФ отдохнут более 1,5 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Для 173 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов организуют 1 878 инклюзивных смен, отметили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 1,5 млн детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, отдохнут летом в лагерях в рамках оздоровительной кампании 2023 года. Об этом в пятницу сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

"В летней оздоровительной кампании планируют принять участие 39 482 организации, что почти на 1 тыс. больше, чем в прошлом году. На отдых и оздоровление будут направлены 5,1 млн детей, из них 1,6 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для 173 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов организуют 1 878 инклюзивных смен. Также на отдых будут направлены около 1 млн детей (из них 346 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

По данным секретариата, свыше 5 тыс. детей из районов Арктической зоны бесплатно отдохнут на Черноморском побережье - в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе, на побережьях Каспийского и Японского морей, на курортах Кавказских Минеральных Вод.

"Всего в период летней оздоровительной компании 275 097 детей посетят организации отдыха детей и их оздоровления на побережье Черного и Азовского морей, за пределы региона проживания планируется направить 559 117 детей", - указано в сообщении.

Кроме того, перед летней оздоровительной кампанией 2023 года разработали межведомственные методические рекомендации, содержащие, в том числе вопросы обеспечения безопасности детей.