Сезон "Живого улья" откроют на ВДНХ в Москве

Праздничную программу проведут 27 и 28 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Праздничную программу "Полосатые выходные" в честь возвращения пчелиной семьи в демонстрационный улей проведут в экоцентре "Пчеловодство" на ВДНХ 27 и 28 мая. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента природопользования.

"В экоцентр "Пчеловодство" Мосприроды после зимовки возвращается пчелиная семья, которая живет в демонстрационном улье. Он функционирует только в теплый период года. С помощью такого улья специалисты наблюдают за насекомыми, знакомят посетителей с пчеловодческим ремеслом", - пояснили в пресс-службе.

"Живой улей" в экоцентре на ВДНХ начинает работу в конце мая. Специалисты Мосприроды 27 и 28 мая проведут шесть эколого-просветительских мероприятий, которые позволят познакомиться поближе с медоносными насекомыми, а также творческие мастер-классы и семейные квесты, посвященные пчелам и особенностям пчелиной семьи.

"На все мероприятия необходима предварительная запись. По окончании каждого занятия гости могут понаблюдать за жизнью пчел с помощью уникального экспоната "Живой улей", - подчеркнули в пресс-службе.

Адрес экоцентра "Пчеловодство" Мосприроды: станция метро "ВДНХ", проспект Мира, д. 119 (ВДНХ), павильон № 28. Телефон для записи и справок: 8 (495) 966-09-22.