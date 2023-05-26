В Казани пройдет международный форум министров образования

Мероприятие состоится с 7 по 9 июня на площадке технопарка в сфере высоких технологий имени Башира Рамеева

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани с 7 по 9 июня, в нем примут участие более 20 министров из дружественных стран. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Международный форум министров образования "Формируя будущее" станет одним из крупнейших тематических событий, которое соберет более 20 профильных министров из дружественных стран. Мероприятие пройдет в Казани с 7 по 9 июня на площадке технопарка в сфере высоких технологий имени Башира Рамеева. Участие в мероприятии примет министр просвещения РФ Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди стран-участниц заявлены Египет, Сенегал, Мали, Зимбабве, ЦАР, Сирийская Арабская Республика, ОАЭ, Пакистан, Мьянма, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан и другие.

В ходе форума участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью, детский отдых, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучение русскому языку в других странах.

"Проведение форума позволит продемонстрировать успехи отечественной суверенной системы образования, предложить иностранным руководителям в сфере образования передовой опыт нашей страны, который позволит решать актуальные вызовы развития образовательной среды", - добавили в министерстве.