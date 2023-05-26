Театр Олега Табакова передаст коллегам на Донбассе оборудование и реквизит

Помощь будет оказана Донецкому музыкально-драматическому театру им. М. М. Бровуна

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова присоединился к проекту "Общая сцена", запущенному Минкультуры РФ, и окажет помощь Донецкому музыкально-драматическому театру им. М. М. Бровуна, сообщил в пятницу журналистам художественный руководитель театра Владимир Машков.

"Сегодня мы подготовили, что нужно для театра. Сейчас уточним, что еще нужно, и привезем буквально в ближайшее время. Мы рады поддержать замечательную акцию министерства культуры "Общая сцена". Все это - наша общая сцена. Это замечательная акция. Замечательна она тем, что наконец-то люди, может быть, будут понимать, что в единстве наша сила", - сказал худрук.

Он напомнил, что подружился с донецким театром летом 2022 года, а в сентябре артисты этой труппы выступили в Москве на сцене Театральной школы Олега Табакова с постановкой "Я знаю правду". "Мы мечтали еще год назад привезти наши спектакли в Донецк и оставить оборудование, которое нужно для театра в этой сложнейшей ситуации. Плюс театр от обстрелов частично пострадал", - добавил Машков.

Театр Олега Табакова передаст коллегам звуковое и световое оборудование, реквизит, бутафорию и костюмы. В театре в пятницу Машков обсудил с генеральным директором - художественным руководителем Донецкого музыкально-драматического театра Натальей Волковой вопросы дальнейшего сотрудничества.

Как рассказала Волкова, театр оказался действительно в очень сложных условиях. "Ни у кого нет решения, как поступить правильно, как быть, что делать в этой ситуации, как сохранить театр, как сохранить репертуар. А у нас 60 спектаклей в репертуаре", - отметила Волкова. По ее словам, основное помещение театра обстреливалось не один раз.

Проект "Общая сцена" инициирован министром культуры РФ Ольгой Любимовой и направлен на развитие материально-технической базы и обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры в новых регионах России. На первом этапе к проекту присоединились 14 театров, которые собрали для коллег в новых регионах 1,5 тыс. сценических средств, в том числе костюмы, оборудование и реквизит, на 130 млн рублей. Сейчас к проекту присоединяются другие театры.