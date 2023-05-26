Около 100 студентов СКФО представили традиции и танцы народов на фестивале в Пятигорске

Делегации разных этносов страны презентовали свои национальные блюда, поделились старинными преданиями и продемонстрировали обряды

ПЯТИГОРСК, 26 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Диалог культур", организованный для демонстрации национальных традиций, кухни и танцев, прошел в Пятигорске Ставропольского края. В нем приняли участие около 100 студентов из регионов Северного Кавказа, рассказал ТАСС в пятницу директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Состоявшийся в Президентской академии фестиваль "Диалог культур" который позволяет студентам продемонстрировать лучшие примеры традиций, фольклора, музыки, кухни, танцев, в очередной раз объединил всех студентов и гостей академии вокруг непреложных ценностей взаимного уважения и взаимного проникновения культур", - сказал Тлисов.

Участниками фестиваля "Диалог культур" стали порядка 100 студентов из регионов Северо-Кавказского федерального округа". Делегации разных этносов страны презентовали свои национальные блюда, поделились старинными преданиями и продемонстрировали обряды. А также исполнили танцевальные номера и народные песни на праздничном концерте.

"Хочу подчеркнуть важность, которую имеет сохранение культуры, языков и традиций народов, живущих в нашей великой стране. И уникальность каждого из них бесконечно ценна. Сегодня помощь и поддержка со стороны государства ощущается в бережном отношении к самобытной культуре каждого из народов, в том числе в поддержке изучения языков, развития изданий литературы на языках народов, работы национальных театров и телерадиовещания", - заключил Тлисов.