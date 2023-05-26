В Самарской области ввели карантин по лейкозу скота в 11 селах

Из населенных пунктов, где были выявлены больные животные, запрещено вывозить восприимчивых к лейкозу особей

САМАРА, 26 мая. /ТАСС/. Карантин по лейкозу крупного рогатого скота вводится в 11 поселках Самарской области. Соответствующие приказы регионального департамента ветеринарии опубликованы в пятницу на сайте правительства Самарской области.

"Приказываю: установить ограничительные мероприятия (карантин) и определить эпизоотическим очагом по лейкозу крупного рогатого скота (далее - эпизоотический очаг) территорию, расположенную в поселке Братский сельского поселения Кировский муниципального района Красноармейский Самарской области", - говорится в одном из документов.

Помимо указанного поселка, в Красноармейском районе карантин ввели в поселках Ленинский и Новая Вязовка. Также аналогичные приказы были подписаны в отношении еще восьми сел, расположенных в Большечерниговском, Алексеевском, Большеглушицком, Волжском, Безенчукском, Сызранском и Кошкинском районах.

В указанных очагах нельзя собирать молоко больных и восприимчивых к заболеванию животных в общую емкость, также запрещено содержать и пасти таких животных вместе. Из населенных пунктов, где были выявлены заболевшие животные, запрещено вывозить восприимчивых к лейкозу особей.

Территории в радиусе 1 км от эпизоотического очага являются неблагополучными пунктами, где нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных.

Лейкоз крупного рогатого скота - онкологическое заболевание кроветворной системы. Возбудителем является вирус, который передается через биологические жидкости и молоко.