В Краснодарском крае прогнозируют туман и снижение видимости до 200 м

Туман ожидается в период с 22:00 до 00:00 26 мая, а также ночью и утром 27 числа

КРАСНОДАР, 26 мая. /ТАСС/. Туман и снижение видимости до 200 м ожидается местами в Краснодарском крае и пригородах Краснодара с вечера пятницы и утром в субботу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор "Черноморье".

"Сегодня, 26 мая, в период 22:00-00:00 часов, а также ночью и утром 27 мая местами в крае и в пригородах МО Краснодар ожидается туман с видимостью 500-200 м", - говорится в сообщении.

Ранее на Кубани продлили до 28 мая штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют ливни в сочетании с грозой, ожидаются подъемы уровня воды в реках в нескольких районах региона. Сильный дождь прошел в разных районах Краснодара в первой половине дня в пятницу. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю, проезжие части дорог оказались подтоплены, над устранением последствий работают муниципальные службы.