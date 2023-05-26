26 мая, 15:58

Россия и Китай подписали соглашение о совместном производстве телевизионных программ

Документ действует в течение пяти лет, а затем автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации и правительство Китайской Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области телевидения. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, соглашение регламентирует сотрудничество двух стран в области совместного производства телевизионных программ. Оно заключено на основе традиционно дружественных отношений народов РФ и Китая и в целях поощрения культурных обменов и телевизионного сотрудничества.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания - 21 марта 2023 года - и действует в течение пяти лет. Оно автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении прекратить его действие не позднее чем за полгода до истечения первоначального или последующих периодов действия документа. 

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