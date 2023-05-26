Балицкий заявил о необходимости присвоения статуса участников СВО бизнесменам Запорожья

Врио главы региона отметил, что также будет ставить перед федеральными властями вопрос о создании союза промышленников и предпринимателей в области

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Предприниматели, работающие под обстрелами в Запорожской области, должны получить статус участников специальной военной операции (СВО). Такое мнение журналистам высказал врио главы региона Евгений Балицкий после совещания в правительстве Крыма, посвященного мерам по обеспечению интеграции экономик новых регионов в экономику РФ.

"Возникает вопрос по тому, что предприниматели, которые работают под обстрелами в сложных условиях, а это и сельхозпредприниматели, и те, кто задействован в сфере железорудного комбината, не имеют статуса участников СВО. Мы будем вопрос этот поднимать", - сказал Балицкий.

Он уточнил, что также будет ставить перед федеральными властями вопрос о создании союза промышленников и предпринимателей в Запорожской области, а также о налогах и НДФЛ.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по экономической политике, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Владимир Кравченко отметил, что в условиях перестройки бизнеса в Запорожье на новые рынки сбыта необходимо задействовать все имеющиеся в России меры поддержки.

"Когда встает конкретный директор и говорит, что он не может взять кредит, либо логистика здесь настолько дорога, что он неконкурентоспособен, значит государство и министерства, на мой взгляд, должны принимать здесь решения, касающиеся конкретной территории. Мы пережили пандемию, у правительства есть такой опыт. Налоговые маневры, снижение налогов по отдельным видам продукции и так далее. Эти инструменты есть, и их нужно быстро внедрять. Мы сейчас задачу перед собой ставим поэтапно это как раз делать вместе с профильными министерствами", - подчеркнул Кравченко.