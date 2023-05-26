Вывезенный в РФ при обмене публицист Ян Таксюр заявил, что его посадили "по заказу" ПЦУ

По словам журналиста, часть руководства Службы безопасности Украины тесно связана с раскольнической Православной церковью Украины

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Киевский журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр заявил в пятницу, что его посадили по заказу представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Меня по их (ПЦУ - прим. ТАСС) заказу посадили", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев. Live".

"В первую же неделю ареста мне сообщили, что это от них исходит. Сейчас часть руководства Службы безопасности Украины с ними тесно связана, является их сторонниками", - добавил Таксюр.

По данным Союза православных журналистов (СПЖ) Украины, Таксюр прибыл в Россию в рамках обмена на следующий день после того, как ему вынесли приговор по статье о госизмене, Шевченковский суд Киева приговорил писателя к 12 годам лишения свободы. Как уточнял телеканал "Спас", после обмена Таксюр встретился с сыном в Луганской Народной Республике.

Писатель пропал 10 марта 2022 года, позднее стало известно, что он помещен в киевское СИЗО. Его жена обращалась к международным правозащитным организациям с просьбой посодействовать его освобождению, Таксюр находился в критическом состоянии, но ему отказывали в необходимой помощи. 13 августа его выпустили под залог в 1,2 млн гривен (около $32,5 тыс.). Как сообщал СПЖ, в сентябре 2022 года он перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием.

Таксюр неоднократно выступал в украинских СМИ в поддержку канонической УПЦ, а также с критикой действий представителей ПЦУ и Константинопольского патриархата. Сам журналист называл уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.