Wildberries может подать в суд на председателя ОНК Москвы за клевету

Георгий Волков ранее заявил, что правозащитники обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить действия руководства Wildberries на предмет возможного мошенничества после решения заблокировать товары продавцов на сумму свыше 2 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries может подать в суд на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгия Волкова за клевету в связи с обвинениями в мошенничестве в адрес маркетплейса, говорится в сообщении Wildberries.

Ранее Волков заявил, что правозащитники обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить действия руководства Wildberries на предмет возможного мошенничества после решения заблокировать товары продавцов на сумму свыше 2 млрд рублей. При этом причиной обращения стало то, что, со слов предпринимателей, Wildberries заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 млрд рублей, однако продает эти товары, хотя денежные средства от продаж не поступают на счета поставщиков, отмечал Волков.

Wildberries в свою очередь опроверг информацию о блокировке товаров на 50 млрд рублей.

"Волков, которого цитируют некоторые СМИ, не имеет официального отношения к этой ситуации и не является формальным представителем какой-либо из сторон. Его формальная роль в ситуации не определена и вызывает сомнения. Приведенные им цифры и факты не соответствуют действительности, и в этой связи мы рассмотрим возможность защиты своей репутации в судебном порядке", - отмечается в сообщении Wildberries.

В маркетплейсе заявили, что взаимодействуют со всеми продавцами, по аккаунтам которых временно приостановлены выплаты из-за участия в нелегальных схемах продвижения товаров, прямого нарушения правил платформы и получения необоснованной выгоды за счет площадки. "При этом у них есть полный доступ к кабинетам. Подчеркиваем: мы до сих пор не получили от этих продавцов никаких формальных претензий, действуем в рамках договора, а выплаты приостановлены временно", - подчеркнули в компании.

В середине мая в Wildberries сообщили, что служба безопасности компании раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Это могло нанести ущерб маркетплейсу на сумму порядка 650 млн рублей. В результате компания приняла решение заблокировать аккаунты 300 продавцов по подозрению в использовании серых схем. Позже маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разблокировать и возобновить сотрудничество.

"Wildberries самостоятельно обратилась в правоохранительные органы. С самого первого дня обнаружения мошеннической схемы в рекламном сервисе Wildberries мы по собственной инициативе взаимодействуем со всеми правоохранителями. Сейчас идет конструктивный диалог и обмен всей необходимой информацией", - добавили в Wildberries.