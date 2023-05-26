В Дагестане на базе Каспийского прибрежного кластера построят всероссийский детский центр

Учреждение на первом этапе на площади 90 га сможет принимать 1,1 тыс. детей

МАХАЧКАЛА, 26 мая. /ТАСС/. Всероссийский детский центр построят в рамках туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" в Дагестане на площади 90 га, говорится в сообщении пресс-службы единого института АО "Кавказ.РФ".

"Проект всероссийского детского центра стал частью большого проекта курорта. Он будет создаваться поэтапно, и на первом этапе на площади 90 га сможет принимать 1,1 тыс. детей. Проект планировки Каспийского кластера готов, а через месяц будет готов проект межевания", - говорится в сообщении.

Как сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в пятницу на совещании в Махачкале, строительство туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" планируют начать в 2024 году.

"Целевая задача - начать проектные работы в текущем году, чтобы можно было со следующего года выходить на строительно-монтажные работы. По инженерной инфраструктуре мы точно обеспечим финансирование. И здесь надо просто сложить вопросы транспортной инфраструктуры, в том числе всей инженерии. Предварительно какие-то согласованные позиции или договоренности с ресурсоснабжающими организациями уже есть, но тем не менее, насколько я понимаю, есть проблема с водоснабжением с точки зрения источников и возможностей", - сказал Назаров.

Ранее заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров сообщал, что площадь всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Каспийский прибрежный кластер" в границах ОЭЗ на территории Дербентского района составит более 200 га. Ожидается, что прибрежный кластер в Дагестане должен принять первых туристов в 2026 году. На формирование необходимой стартовой инфраструктуры, по предварительным подсчетам, потребуется порядка 10 млрд рублей. Реализация проекта сможет привлечь не менее 50 млрд рублей инвестиций для развития сферы туризма в Дагестане.