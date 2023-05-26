Spiegel: более 70% немцев поддержали санкции против России

При этом респонденты признают, что рестрикции больше вредят самой Германии, следует из опроса института IW

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Большинство опрошенных жителей Германии (71%) уверены в том, что санкции против России из-за конфликта на Украине необходимы. При этом 72% респондентов полагают, что такие меры вредят скорее ФРГ, нежели РФ. Таковы результаты опроса, проведенного институтом IW по заказу журнала Der Spiegel.

При этом 84% опрошенных из примерно 5 тыс. респондентов считают, что санкции достигли своей цели, сообщает в пятницу издание.

Европейский союз уже принял 10 пакетов санкций против РФ. В понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после совещания с коллегами из ЕС в Брюсселе заявил о несогласии с некоторыми положениями одиннадцатого пакета санкций в отношении России. Дискуссии в Евросоюзе по этому вопросу будут продолжены.